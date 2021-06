Registrazione video della manifestazione "Lancio della campagna referendaria per l’Eutanasia Legale in Italia", registrato a Roma giovedì 17 giugno 2021 alle 11:30.



Sono intervenuti: Marco Cappato (tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Filomena Gallo (avvocato, segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Nicola Fratoianni (deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana), Roberto Giachetti (deputato (IV)), Marco Cacciatore (consigliere comunale), Guido Silvestri (consigliere per il Centro Italia di …

Volt), Giorgio Trizzino (deputato ( Gruppo Misto)), Massimiliano Iervolino (segretario di Radicali Italiani), Riccardo Magi (deputato), Enzo Maraio (segretario del Partito Socialista Italiano), Enza Bossio Bruno (deputata (PD)), Guglielmo Calcerano (portavoce dei Verdi Italiani Roma), Luca La Barbera (rappresentante nazionale di Possibile), Sandro Gallittu (responsabile nazionale del dipartimento Nuovi Diritti (CGIL)), Mina Welby (copresidente dell'Associazione Luca Coscioni).



Tra gli argomenti discussi: Eutanasia.



La registrazione video di questa manifestazione dura 24 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

