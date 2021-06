Sottomessi alla Cina nella transizione verde - Presentazione del Report 3 della Fondazione Farefuturo

Webmeeting, in diretta, per la presentazione del Report 3 della Fondazione Farefuturo dal titolo «Sottomessi alla Cina nella transizione verde»; ne discutono con gli autori, Enico Salvatori e Giovanni Brussato, Rosa Filippini e Nicola Procaccini.



La parola d'ordine di questo secolo è transizione energetica.



Ma una transizione verso un pianeta "rinnovabile", richiederà ingenti quantità di metalli e minerali, elementi costitutivi delle tecnologie verdi e digitali.



Il carbone ha fatto la rivoluzione industriale, il petrolio ha sancito l'egemonia …

statunitense nel Novecento, il nuovo mondo delle rinnovabili ha bisogno del suo carburante.



Ma chi lo controlla? Al momento è la Cina l'indiscusso leader del settore, del quale detiene, in taluni ambiti, anche l’80% della produzione totale mondiale, sfiorando livelli monopolistici.Un posizionamento che è già un'arma geopolitica a disposizione del partito comunista cinese e che potrebbe avere fortissime ripercussioni sull'Europa e sui sogni del Green New Deal e della sovranità tecnologica tanto auspicata.



La guerra dei metalli rari infatti è già qui.



E non è una guerra scatenata solo dalla scarsità di questi elementi, anzi alcuni sono mediamente abbondanti sulla crosta terrestre ma è l’ultimo, disperato tentativo, da parte di un Occidente in estremo e colpevole ritardo, di ricompattarsi, per spezzare il monopolio sull’estrazione, lavorazione e produzione di materiale grezzo fino al prodotto finito che la Cina ha saputo assicurarsi.



Questi sono i costi reali di una transizione energetica irrazionale, decisa sotto la spinta emozionale dell'emergenza climatica.



Costi geopolitici, di sovranità ceduta, ma anche sociali ed ambientali, di un nuovo brutale sfruttamento dei paesi poveri da parte di una superpotenza totalitaria.

