Registrazione video dell'assemblea "Consiglio generale della Associazione Coscioni", svoltasi a Roma venerdì 13 agosto 2021 alle 14:00.



L'evento è stato organizzato da Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.



Sono intervenuti: Marco Cappato (tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Marco Gentili (co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Filomena Gallo (segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Sibilla Barbieri, Gilberto Corbellini (docente …

di Storia della Medicina e di Bioetica all'Università La Sapienza di Roma), Matteo Mainardi (membro della Giunta dell'Associazione Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Sergio De Muro, Pietro Migliorati (vice tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Marco Perduca (coordinatore delle Attività Internazionali dell'Associazione Luca Coscioni), Rocco Berardo (membro della Giunta dell'Associazione Luca Coscioni per la liberta di ricerca scientifica), Stefania Bettinelli, Michele De Luca (copresidente dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Riccardo Magi (deputato, presidente di, +Europa), Guido Frosina (dirigente sanitario presso l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova), Silvio Viale (presidente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani), Mirella Parachini (ginecologa, vicesegretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Fulvia Vittoria Tomatis (iscritta all'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Giuseppe Di Bella (consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca), Tonina Cordedda (vice-segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica).



La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 2 ore e 53 minuti.



Tra gli argomenti discussi: Bioetica, Eutanasia, Politica, Referendum, Ricerca.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

