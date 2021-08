1 – OLIMPIADI e SOCIAL NETWORK – Quali contenuti (gare, vittorie, ecc.) sono stati campioni nei social media, nelle Olimpiadi Tokyo 2020.



2 – OLIMPIADI E SISTEMA MEDIATICO – Streaming e social media hanno cambiato attori e spettatori nelle Olimpiadi di Tokyo 2020, forse per sempre.



3 – RISULTATI del nostro SONDAGGIO – Ecco i risultati del sondaggio su "SMARTPHONE ai teenager Sì oppure NO?".



Come hanno risposto gli ascoltatori di "Media e dintorni" (poi continuo parlando della Cina che vieta i videogiochi ai teenager).



4 – CINA E KARAOKE – Cina vieterà le canzoni del karaoke con …

"contenuti illegali" che mettono in pericolo l'unità nazionale.



5 – ANNIVERSARIO DEL WEB – Il 6 agosto di 30 anni veniva pubblicato il primo sito della storia dell'umanità.



Sommersi dalle notizie sulle Olimpiadi non siamo riusciti a includere questa notizia domenica scorsa, lo facciamo ora con l'aggiornamento in tempo reale della situazione del Web.

