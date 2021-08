Notiziario del mattino

Collegamento con Mariano Giustino Giustino da Ankara sulla situazione in Afghanistan; sintesi dell'intervista al sottosegretario Marina Sereni a cura di Francesco De Leo; collegamento con Irene Testa da Alghero sulle carceri e sulla mobilitazione straordinaria di esponenti e militanti del PRTT in Sardegna; sintesi dell'intervista di Michele Lembo a Sergio D'Elia dopo la visita al carcere di Catanzaro; collegamento con Leda Colamartino sui tavoli di oggi dove poter firmare per i referendum sulla giustizia; collegamento con Mina Welby sulle 500.000 firme già raccolte per il referendum …

sull'eutanasia legale; sintesi delle interviste di Claudio Landi a Tiziano Treu sugli ammortizzatori sociali ed a Mario Baldassarri, Paolo Guerrieri e Natale D'Amico sulla prima tranche del PNRR; rubrica "ADAPT - la pillola" a cura di Valeria Manieri con Francesco Nespoli.

