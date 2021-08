Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.

TESTUALE: "COME GILEAD, PFIZER AFFERMA CHE LAVORERA' CON I DIPENDENTI VERSO UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA SE HANNO OBIEZIONI MEDICHE O RELIGIOSE".



Da quanto emerge in data 10 agosto 2021 possiamo trarre le seguenti conclusioni: a) una parte dei dipendenti della Pfizer e della Gilead a 8 mesi dall' Inizio della campagna non si è vaccinata; b) una percentuale non so quanto consistente di dipendenti della Pfizer e della Gilead non si fida dei non vaccini.



E' necessario aggiungere altro? (Scheda tratta da un articolo dell’autore del servizio).