Seconda edizione del premio "Francesco Cossiga" per l’intelligence è un’iniziativa promossa dalla Società Italiana di Intelligence per riconoscere il contributo agli Studi sull’Intelligence in Italia.



Il Premio viene assegnato annualmente a una personalità che si è particolarmente distinta nella diffusione della cultura e dello studio dell’intelligence nel nostro Paese.



Registrazione video della manifestazione "Premio Francesco Cossiga per l'intelligence", registrato a Www.socint.org martedì 17 agosto 2021 alle 18:00.



L'evento è stato organizzato da Società Italiana di …

Intelligence.



Sono intervenuti: Mario Caligiuri (presidente della Società Italiana di Intelligence), Gianni Letta (presidente della Giuria del "Premio Francesco Cossiga per l'intelligence"), Giuseppe Cossiga (vicepresidente della Giuria del "Premio Francesco Cossiga per l'intelligence"), Paolo Savona (professore emerito di Politica economica alla LUISS "Guido Carli").



Tra gli argomenti discussi: Cossiga, Economia, Istituzioni, Politica, Premio, Savona, Servizi Segreti, Sicurezza, Storia.



La registrazione video di questa manifestazione ha una durata di 1 ora e 10 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

