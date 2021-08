Notiziario del mattino

Sintesi dell'intervista di Emilio Targia al sottosegretario Giuseppe Moles sulla situazione in Afghanistan; collegamento con Mariano Giustino da Ankara sulla situazione in Afghanistan e la Turchia che continua il dialogo con tutte le parti, compresi i talebani; collegamento con Francesco Radicioni sulla Cina che sta seguendo gli sviluppi in Afghanistan; sintesi delle interviste di Claudio Landi a Salvatore Santangelo e ad Alberto Quadrio Curzio sulla situazione in Afghanistan; collegamento con Irene Testa da Alghero sui referendum sulla giustizia e sulle iniziative del Partito Radicale in …

Sardegna; collegamento con Andrea Piani sui tavoli di oggi dove poter firmare per i referendum sulla giustizia; sintesi dell'intervista di Emilio Targia a Mimmo Locasciulli sulle polemiche sul "concerto di protesta" dell'artista Salmo ad Olbia, organizzato senza rispettare le regole anti Covid.

