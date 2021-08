Trasmissione dell'Associazione Non c'è Pace Senza Giustizia

Nel consueto appuntamento settimanale, dopo le principali notizie della settimana presentate da Eleonora Pastorino, la puntata è dedicata a due temi principali.



In primo luogo tratteremo della situazione in Afghanistan dopo la presa del potere da parte dei talebani.



Per un confronto sull'urgenza umanitaria creata e su come l'Unione europea e la comunità internazionale dovrebbero adoperarsi per affrontarla, Nicola Giovannini intervista gli onorevoli Brando Benifei e Alessandra Moretti, ambedue europarlamentari del Partito Democratico.



In secondo luogo, con il contributo di Camilla Taddei, la …

puntata verterà sul tema della giustizia ambientale, ovvero lotta contro l'impunità per attività come la deforestazione che ledono sia ecosistemi come l'Amazzonia che i diritti delle popolazioni indigene.

