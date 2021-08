Nell'ambito del Festival de La Versiliana.



Con Alessandro Sallusti (Giornalista, Direttore responsabile di ‘Libero’), Luca Palamara ( Ex magistrato italiano ed ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura).



Conduce Massimiliano Lenzi.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Festival de La Versiliana - "Il sistema. Cosa resta della giustizia (e della politica) in Italia?"", registrato a Marina Di Pietrasanta giovedì 19 agosto 2021 alle 18:30.



Dibattito organizzato da Fondazione Versiliana.



Sono intervenuti: Luca Palamara (ex magistrato, membro della Commissione Giustizia del …

Partito Radicale), Massimiliano Lenzi (giornalista), Alessandro Sallusti (direttore di Libero), Edoardo Sylos Labini (attore e regista teatrale, fondatore di Cultura Identità).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Giustizia, Intercettazioni, Libro, Magistratura, Palamara, Politica, Scandali, Teatro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 2 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

