Seconda Soft Power Conference - International Soft Power: The power of Culture and Creative Industries

Aprono i lavori Tiziana Lippiello, Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Paola Mar, Assessore al Patrimonio, Promozione del Territorio, Rapporti con le Università del Comune di Venezia.



Introdurrà i lavori Dario Franceschini, Ministro della Cultura.



Moderatore: Luigi Gianniti, Capo Dipartimento Ricerche del Senato.



Parteciperanno: Irina Bokova, ex Direttore Generale Unesco; Roberto Cicutto, Presidente della Biennale di Venezia; Ana Luiza Thompson Flores, Direttore dell'Ufficio Regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa; Roberto Riccardi, Capo dell’unità dei …

Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale; Arianna Traviglia, Direttore del Centre for Cultural Heritage Tecnology; Juan Ignacio Vidarte, Direttore generale del Museo Guggenheim di Bilbao; Manuela Cacciamani, Fondatrice di “One More Pictures”; Gaetano Castellini Curiel, Autore del libro "Soft power e l'arte della diplomazia culturale".

leggi tutto

riduci