La pillola di Connessioni a cura del Professore Fabio Pammolli, Politecnico di Milano e Presidente della Fondazione Cerm membro del comitato investimenti di InvestEU della Commissione europea, prova a dare una interpretazione dei dati sul PIL italiano confermati recentemente dall'Ocse.



Come leggere il +5,9% su base annua nel 2022 previsto e il + 4,1% previsto per il 2022? Prove tecniche di ripartenza ma solo se accompagnate dalle necessarie riforme, altrimenti si torna a stagnare. .



Puntata di "Connessioni - Come leggere il rimbalzo del PIL italiano e come non tornare alla …

stagnazione economica?" di mercoledì 8 settembre 2021 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Fabio Pammolli (professore di Economia al Politecnico di Milano, presidente della Fondazione CeRM).



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 5 minuti.



La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

