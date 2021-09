Intervista a Walter Galbusera, già segretario generale della Uil Lombardia fino al 2014, è oggi presidente della Fondazione Kuliscioff e commentatore sui temi della politica del lavoro

Ricorda come nel 1987 - quando si tennero i referendum “Per la giustizia giusta”, ed egli era segretario confederale nella segreteria Benvenuto - sembrasse già ben delineato l’eccesso di potere dalla magistratura inquirente.



Come le cose siano poi peggiorate, anche con la crisi di “Mani pulite”, indebolendo così il tessuto economico-istituzionale italiano.



Nel sindacato abbiamo sempre operato come una forza importante, insostituibile, ma non abbiamo mai pensato di essere dominanti nella determinazione delle scelte; il ruolo dei Pubblici Ministeri oggi deve essere equilibrato; non …

può ergersi al di sopra di tutto e non può assumersi una finalità poltica (e qui il riferimento alla recente sentenza di Palermo).



Da questa valutazione di carattere generale discende la decisione di sottoscrivere i sei quesiti referendari.



Galbusera illustra poi i motivi per cui alcuni di questi gli appaiono particolarmente significativi: la separazione delle carriere, la valutazione dei magistrati, la responsabilità diretta dei magistrati e, da ultimo, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura.

leggi tutto

riduci