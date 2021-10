L'Anti-Europa. Populismo e antieuropeismo. Dal periodo interbellico alla crisi dell’Unione Europea (1920-2020) (seconda ed ultima giornata)

In programma il 21 e 22 ottobre 2021 Terza sessione: "L’Anti-Europa prima dell’Europa: gli anni tra le due guerre".



Presiede Andrea Guiso.



Intervengono: Enrico Serventi Longhi (professore a contratto in Italian Media and Popular Culture, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Roma Tre), Saverio Battente (Professore di Storia contemporaneo), Antonello Folliero (dottorando in Storia dell'Europa presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”).



Quarta sessione, "Antieuropeismo ed euroscetticismo: il caso italiano".



Presiede Umberto Gentiloni.



Intervengono: Gerardo Nicolosi …

(Professore associato di Storia contemporanea), Lucrezia Ranieri (Università degli Studi della Tuscia), Francesca Frisone (dottore di ricerca in Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europee), Alessandro Barile (Sapienza Università di Roma; Istituto di Studi Politici "S.



Pio V), Luca Alteri (Dottore di ricerca in Sociologia e Sociologia politica), Simone Polidori.

