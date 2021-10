In occasione della pubblicazione del volume di Michelangelo Guida "Turkish Politics: Making Sense of Nation, Identities, and Ideologies" (Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar).



Registrazione video del dibattito dal titolo "La Turchia tra nazionalismo, identità e ideologie", registrato a Youtube lunedì 18 ottobre 2021 alle 16:30.



Dibattito organizzato da Centro Studi di Politica Internazionale.



Sono intervenuti: Tiziana Di Simone (giornalista, Rai - Radiotelevisione Italiana), Carlo Marsili (diplomatico, già ambasciatore d'Italia in Turchia), Michelangelo Guida (direttore Dipartimento Scienze …

Politiche dell'Università "29 Mayis" di Istanbul), Fabio Libero Grassi (professore di Storia dell'Europa orientale all'Università La Sapienza di Roma), Valeria Giannotta (direttore dell'Osservatorio Turchia del Centro Studi di Politica Internazionale).



Tra gli argomenti discussi: Africa, Arabi, Arabia Saudita, Balcani, Cespi, Curdi, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Umani, Economia, Egitto, Elezioni, Emirati Arabi Uniti, Erdogan, Esteri, Europa, Forze Armate, Geopolitica, Giustizia, Grecia, Informazione, Integralismo, Iran, Isis, Islam, Libia, Libro, Medio Oriente, Nazionalismo, Politica, Qatar, Siria, Societa', Storia, Terrorismo Internazionale, Totalitarismo, Tunisia, Turchia, Unione Europea.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 24 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

