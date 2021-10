Festival della Diplomazia 2021 - Crisi nazionali e crisi personali

Lezioni dalla pandemia Covid.



Quali lezioni trarre? Un dialogo che coinvolge Jared Diamond, Giovanni Lo Storto e Stefano Pontecorvo.



Un evento organizzato dall’Università Luiss Guido Carli.



Evento nell'ambito della XII edizione del Festival della Diplomazia Diplomacy 2021 dal titolo «Ready for the unexpected? Skills and Tools for a Global Change» in programma dal 13 al 22 ottobre 2021.



La recente pandemia ha colpito tutto il mondo di sorpresa mettendo in evidenza, fra l'altro, la difficoltà delle nostre società, ma anche degli Stati, ad affrontare e gestire tutto quello che ci appare come …

imprevedibile.



Ciò rende necessaria una approfondita riflessione sui sistemi di analisi dei rischi su cui fare affidamento (risk assessment), sulle fragilità e sui mezzi per metterci in sicurezza.



«Ready for the unexpected?» è dunque la domanda del Festival della Diplomazia 2021, nel corso del quale si discuterà dei cambiamenti che stanno avvenendo e come i Paesi e le grandi Potenze procederanno verso soluzioni per i grandi problemi che stanno creando incertezza e instabilità nelle varie parti del mondo.

