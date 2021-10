Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Ruggero Po (giornalista, Asvis).



Ospiti della puntata: Giulio Lo Iacono, coordinatore operativo dell'ASviS, Ottavia Ortolani, responsabile Social media manager, comunicazione e advocacy in ASviS, Giovanni Parapini, direttore di RAI per il Sociale.



Puntata di "Alta sostenibilità - Il festival dello sviluppo sostenibile, i temi e il dialogo tra generazioni" di lunedì 18 ottobre 2021 condotta da Valeria Manieri

Iacono (coordinatore operativo dell'ASviS), Ruggero Po (giornalista, Asvis), Giovanni Parapini (direttore della Direzione Rai per il Sociale).



Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Asvis, Clima, Crisi, Digitale, Ecologia, Economia, Famiglia, Giovani, Rai, Reddito, Servizi Pubblici, Societa', Sviluppo, Tecnologia.



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 35 minuti.



Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

