Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia: audizione, in videoconferenza, di: Christel Schadelmose, relatrice del Parlamento europeo per la legge sui servizi digitali; Katharina Von Schnurbein, coordinatrice dell'azione della Commissione europea per il contrasto dell'antisemitismo e per il sostegno alla cultura giudaica