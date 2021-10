Nell’ambito della XII edizione del Festival della Diplomazia dal 13 al 21 ottobre.



Con Leonetta Bentivoglio (Giornalista di Repubblica e scrittrice), Roberto Sgalla (Direttore Centro Studi Americani), Giada Diano (traduttrice), Maria Anita Stefanelli (Professoressa di Lingua e Letterature Angloamericane).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting with the writer Jessica Bruder, author of the book “Nomadland”", registrato a Roma venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 16:30.



Dibattito organizzato da Comitato Promotore del Festival della Diplomazia.



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La …

registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 24 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci