Commissione Agricoltura della Camera

svolge, in videoconferenza, l'audizione di Andrea Mazzatenta, docente di psicobiologia e psicologia animale dell’Università degli studi di Teramo, Francesco Ferretti, dipartimento di Scienze della vita dell’Università di Siena, Roberto Basso, direttore del Museo civico di storia naturale di Jesolo e Andrea Bolzonetti, consulente scientifico ed esperto in fauna selvatica, nell’ambito dell’esame delle abbinate proposte di legge recanti disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica.