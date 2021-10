Intervista col regista curdo-iraniano Fariborz Kamkari, autore del film documentario "Essere curdo" ("Kurdubûn")

Un documentario sul terribile massacro di Cizre, una cittadina del sudest della Turchia, nella provincia di Sirnak a maggioranza curda, sulle rive del Tigri, in Mesopotamia, al confine con la Siria e poco distante dal confine con le regioni curde dell’Iraq e dell’Iran.



Ne abbiamo parlato col regista curdo-iraniano Fariborz Kamkari che vive a Roma Il film-documentario sarà nelle sale cinematografiche italiane il 28 ottobre.



La popolazione di Cizre negli ultimi mesi del 2015 e i primi del 2016 ha vissuto 79 giorni di inferno documentati in un reportage dalla giornalista curda Saadet …

Yildiz e dal suo cameraman, rimasti intrappolati in un assedio non annunciatoç Le testimonianze raccolte durante quei giorni e i loro filmati sono stati preziosi per le denunce di Human Rights Watch che hanno indotto l'ONU e la CEDU a condannare tali massacri.



Fariborz Kamkari ce li racconta in questo suo film.

