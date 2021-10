36° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria "Spazi. Costruire oltre le distanze"

Apertura dei lavori: Vittorio Ciotola (Presidente G.I.



Confindustria Campania).



Intervengono: Riccardo Di Stefano (Presidente Giovani Imprenditori Confindustria), Daniele Franco (Ministro dell’Economia e delle Finanze), Pietro Salini (Amministratore Delegato Webuild), Mariastella Gelmini (Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie), Eugenio Sapora (Country Manager Italia Too Good To Go), Francesca Zarri (Direttore Technology, R&D & Digital Eni), Gianpietro Benedetti (Presidente Danieli Group), Antonio Felice Uricchio (Presidente ANVUR), Lorenzo Boglione (Vicepresidente BasicNet), Maria …

Raffaella Caprioglio (Presidente UMANA).



Intervento istituzionale: Fabiana Dadone (Ministro per le Politiche Giovanili), Roberto Baldoni (Direttore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Luciano Carta (Presidente Leonardo).



Ore 17.45 Dialogo con Luigi Sbarra (Segretario Generale Cisl), Maurizio Stirpe (Vice Presidente Confindustria).



Intervento istituzionale di Andrea Orlando (Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali).

