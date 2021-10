Trasmissione dell'Associazione Non C'è Pace Senza Giustizia

Nel consueto appuntamento settimanale, dopo le principali notizie della settimana presentate da Valeria Napoli, la puntata è dedicata a uno speciale sul tema della questione migratoria, delle sfide che comporta in un mondo sempre più globalizzato ma anche in preda a posizioni sociali e politiche di chiusura a scapito dei principi di accoglienza e di protezione umanitaria consacrati dal diritto internazionale nonché dagli ordinamenti nazionali.



Per un confronto sulle politiche messe in opera dall'Unione Europea in merito ed i loro limiti, Nicola Giovannini intervista il parlamentare europeo …

Pietro Bartolo, Vice Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, nonché medico originario di Lampedusa il cui impegno nei confronti dei migranti e dei rifugiati che in questi anni sono sbarcati sulle coste siciliane è stato reso famoso dal film Fuocoammare di Gianfranco Rosi, vincitore nel 2016 dell’Orso d’oro a Berlino.

