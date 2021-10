Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2330(Delega in materia di contratti pubblici) di: ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), UPI (Unione delle province d'Italia), ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni D'Italia), UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali), FINCO (Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni), GBC ITALIA (Green Building Council Italia), RETE PROFESSIONI TECNICHE e ANAC (Autorità nazionale anticorruzione)