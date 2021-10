Nell'ambito del Festival della Diplomazia in programma dal 13 al 22 ottobre 2021.



Con Giuseppe Arbia (Professore Statistica Economica, Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore), Vincenzo Valentini (Direttore Scientifico Gemelli Generator), Emanuele Di Angelantonio (Capo del Centro per la scienza dei dati sanitari Human Technopole), Alberto Sangiovanni-Vincentelli (Professore presso la University of California at Berkeley).



Registrazione video del dibattito dal titolo "The use of big data to fight pandemics", registrato a Roma venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 16:00.



Dibattito …

organizzato da Comitato Promotore del Festival della Diplomazia.



Tra gli argomenti discussi: Epidemie, Sanita'.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 23 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

