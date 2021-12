Conferenza stampa sull'esito della raccolta fondi destinata all'emergenza in Afghanistan: si tratta della sottoscrizione straordinaria "Insieme per il popolo afghano" lanciata nello scorso agosto dal PD tra militanti, circoli e parlamentari dopo i drammatici eventi che hanno coinvolto gli afghani e volta a raccogliere fondi per le ONG rimaste a lavorare in Afghanistan (Emergency, Croce Rossa Internazionale, Nova Onlus, CISDA e Pangea).



Intervengono il segretario del Pd Enrico Letta, Lia Quartapelle, responsabile Europa, Affari Internazionali e Cooperazione per lo sviluppo, Cecilia D'Elia, …

responsabile Politiche per la parita' e portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche e Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione del PD.



Saranno presenti anche le associazioni beneficiarie.

leggi tutto

riduci