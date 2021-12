In occasione del quindicesimo anniversario dalla morte di Piergiorgio Welby, l'Associazione Luca Coscioni ne onora il ricordo organizzando il presente seminario giuridico.



L'evento si svolge, in presenza, presso il Centro Congressi Cavour, oppure è possibile assistere ai lavori del seminario giuridico anche attraverso alla piattaforma Zoom.



La diretta dei lavori è disponibile anche sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Associazione Luca Coscioni, oltre che su Radio Radicale.



Convegno "Referendum Eutanasia legale: verso la Corte costituzionale. 2006-2021: da Piergiorgio Welby al …

Referendum Eutanasia Legale", registrato a Roma lunedì 20 dicembre 2021 alle 10:00.



L'evento è stato organizzato da Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e Giuristi per le libertà.



Sono intervenuti: Rocco Berardo (avvocato, membro della Giunta dell'Associazione Luca Coscioni per la liberta di ricerca scientifica), Mina Welby (copresidente dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Francesca Re (membro di Giunta dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Mario Riccio (medico, consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Filomena Gallo (segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Marilisa D'Amico (professore ordinario di Diritto Costituzionale all'Università Statale di Milano), Ugo Adamo (ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico all'Università della Calabria), Tullio Padovani (già ordinario di Diritto Penale alla Scuola Superiore di Studi Universitari Sant'Anna di Pisa), Gianni Baldini (avvocato, docente di Biodiritto all'Università degli Studi di Siena), Alessandra Pisu (professoressa associata di Diritto Privato all'Università di Cagliari), Sara Bianca Taverriti (Assegnista di ricerca in Diritto penale all'Università degli Studi di Milano “La Statale”), Tina Noto (dottoressa di ricerca all’Universidad de Murcia (Spagna)), Maria Brucale (avvocato, membro dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Elisa Bianchi (dottoressa in Giurisprudenza), Stefania Flore (dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche all'’Università degli Studi di Cagliari), Marco Ladu (dottorando di ricerca all’Università degli Studi di Brescia), Marco Cappato (tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica).



Tra gli argomenti discussi: Asl, Associazioni, Avvocatura, Bioetica, Cappato, Civile, Commemorazione, Corte Costituzionale, Coscioni, Costituzione, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto, Dj Fabo, Eutanasia, Giustizia, Liberta' Di Cura, Magistratura, Medicina, Parlamento, Partiti, Penale, Politica, Referendum, Regioni, Riforme, Salute, Sanita', Suicidio, Welby.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 43 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

