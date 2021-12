Intervengono: Maria Edera Spadoni (Vicepresidente della Camera dei Deputati ecomponente del Comitato per le politiche di genere e per i diritti civili del M5S), Emanuela Rossini (Deputata Vicepresidente della Commissione XIV Politiche Ue e promotrice delle consultazioni Pnrr Under 40 alla Camera), Giusy SicaFounder Re-Generation (Y)outh Think Tank, inclusa tra I 100 giovani leader da Forbes), Serena Mazzei (economista Re-Generation (Y)outh Think Tank).



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione del progetto "Women's policies battle report. Dal Parlamento europeo a …

quello italiano, le richieste di giovani donne under 30" a cura di Re-Generation (Y)outh tink tank" che si è tenuta a Roma martedì 21 dicembre 2021 alle 10:00.



Tra gli argomenti discussi: Donna.



Questa conferenza stampa ha una durata di 37 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

