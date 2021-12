Evento organizzato dalle Autorità Nazionali e dalle Agenzie nazionali Erasmus+ INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Innovativa), INAPP (Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche) e ANG (Agenzia Nazionale per i Giovani).



Convegno "Presentazione del programma Erasmus+ all’interno dell'evento "Uniti nella diversità con il nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027"", registrato a Roma lunedì 20 dicembre 2021 alle 11:25.



Sono intervenuti: Claudia Pratelli (assessore alla scuola del III Municipio di Roma), Vito Borrelli (vice Capo della Rappresentanza della Commissione …

europea in Italia), Christian Greco (direttore del Museo Egizio di Torino), Luca Tagliafico (disegnatore collabora con case editrice e riviste fondatore di Rebio), Carlo Marroni (giornalista Sole 24 Ore), Andreas Gies (direttore d'orchestra), Maria Cristina Messa (ministra dell’Università e della Ricerca), Patrizio Bianchi (ministro dell'Istruzione), Anna Calabrese, Fabiana Dadone (ministro per le Politiche Giovanili, MoVimento 5 Stelle), Giorgia Farina (grafica), Andrea Orlando (ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali, Partito Democratico), Flaminio Galli (direttore dell'Agenzia Nazionale Erasmus+indire), Lucia Abbinante (direttrice generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani), Santo darko grillo (direttore Generale INAPP), Ismene Tramontano (direttrice Inapp (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche)), Manuel Muzzurru (membro dell'Istituto Statale per sordi), Sara Pagliai (coordinatrice dell'Agenzia Indire), Laura Nava (funzionaria Amministrativa dell'Agenzia Indire), Sara Pagliai (coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus +), Maria Vella (insegnante), Federica Re (insegnante).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Erasmus, Formazione, Giovani, Istruzione, Italia, Ministeri, Premio, Sport, Studenti, Unione Europea.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 32 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

