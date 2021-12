Introduce Tiziano Treu, Presidente del CNEL.



Interventi di Andrea Orlando, (Ministro del lavoro e delle politiche sociali), Stefano Scarpetta (Director for Employment, Labour and Social affairs, OCSE), Massimiliano Mascherini (Head of Unit ad interim for Social policies Eurofund).



Segue il dibattito con le organizzazioni rappresentate al CNEL.



Coordina Silvia Ciucciovino, Consigliera CNEL e Università di Roma Tre.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del "Rapporto del CNEL sul Mercato del lavoro e la contrattazione collettiva 2021"", registrato a Www.cnel.it martedì 21 dicembre 2021 alle 11:00.

dicembre 2021 alle 11:00.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Lavoro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 27 minuti.



