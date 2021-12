Come devono essere i partiti nel XXI secolo? Come si pratica la rappresentanza? Come si seleziona una classe politica? Sono i temi al centro di questa Agorà democratica che ha al centro l'applicazione dell’art.49 della Costituzione.



Promossa dal deputato Andrea De Maria.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Una legge per i partiti, una legge per la democrazia", registrato a Roma lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 18:35.



Dibattito organizzato da Partito Democratico.



Sono intervenuti: Maddalena Carlino (giornalista di Radio Immagina), Piero Ignazi (professore), Walter Massa …

(responsabile Organizzazione ARCI Nazionale), Andrea De Maria (deputato e segretario d'Aula della Camera dei Deputati, Partito Democratico), Alfredo D'Attorre (responsabile Enti locali di Articolo Uno), Simona Lembi (presidente della Commissione ANCI Pari Opportunità della Città Metropolitana di Bologna), Enrico Cappello (rappresentante dei Circoli Dossetti e Pertini), Graziano Delrio (deputato, Partito Democratico), Stefano Vaccari (membro della segreteria e responsabile nazionale Organizzazione, Partito Democratico), Antonella Pepe (coordinatrice della Segreteria Provinciale di Benevento, Partito Democratico), Tommaso Sasso (presidente del Movimento Giovanile della Sinistra), Antonio Floridia (direttore dell'Osservatorio elettorale e delle Politiche per la Partecipazione della Regione Toscana), Giacomo Filibeck (segretario generale del PES), Emanuele Felice (professore), Maria Teresa Amici, Nicola Stumpo (deputato, Liberi e Uguali), Nicolò Carboni (membro della Direzione Nazionale, Partito Democratico), Nadia Urbinati (professoressa), Paolo Acunzo (dirigente di Roma, Partito Democratico), Roberto Speranza (ministro della Salute, Liberi e Uguali), Giuseppe Provenzano (vicesegretario, Partito Democratico).



Tra gli argomenti discussi: Arci, Austria, Biden, Cina, Costituente, Costituzione, Democrazia, Dirigenti, Draghi, Economia, Emergenza, Epidemie, Est, Esteri, Europa, Finanziamento Pubblico, Germania, Governo, Informazione, Iscrizioni, Istituzioni, Italia, Legge, Legge Elettorale, Liberalismo, Mass Media, Ministeri, Partiti, Partito Democratico, Politica, Prevenzione, Privato, Salute, Sanita', Scholz, Sicurezza, Societa', Speranza, Stato, Storia, Sud, Ungheria, Unione Europea.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 5 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

