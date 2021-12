Presentazione del libro "Senza pregiudizio" a cura dell’associazione culturale Teatro Electra e di Farcom

Presentazione del libro Senza pregiudizio a cura dell’associazione culturale Teatro Electra e delle Farmacie Comunali Pistoiesi – Farcom.



L’opera nasce dall’esperienza del laboratorio teatrale con i detenuti del carcere di Santa Caterina e dalla realizzazione del cortometraggio Stabat Mater, liberamente tratto dal dramma di Grazia Frisina, per la regia di Giuseppe Tesi e con gli attori Melania Giglio e Giuseppe Sartori.



Riflessioni e testimonianze di vita si intrecciano in un sincretismo di voci unito a parole poetiche per far udire quel grido spesso soffocato di uomini che, nonostante …

le cadute, ancora vogliono sperare nella vita e camminare nella possibilità di un riscatto personale.



Sono intervenuti l’avvocato Maria Brucale del direttivo “Nessuno tocchi Caino”, Fabio Gianfilippi, Magistrato di Sorveglianza e membro della Commissione per l’innovazione del sistema Penitenziario, l’attore Giuseppe Sartori e il regista Giuseppe Tesi.



Moderatore Davide Dionisi, giornalista de “L’Osservatore Romano”.

leggi tutto

riduci