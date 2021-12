Conferenza stampa promossa dal Corso di Studio Unificato in Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche dell’Università della Calabria d’intesa con il Punto Luce Save the Children di Scalea.



Hanno partecipato il Direttore del Dipartimento DICES Roberto Guarasci, la Delegata del Rettore all’Orientamento in Ingresso e al Counselling Psicologico di Ateneo Angela Costabile, il Presidente del Corso di Studio Mario Caligiuri e il Coordinatore del Punto Luce di Scalea Angelo Serio.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Povertà educativa in Calabria - conferenza stampa …

Scienze dell'Educazione Unical" che si è tenuta a Youtube lunedì 20 dicembre 2021 alle 09:30.



Questa conferenza stampa ha una durata di 28 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

