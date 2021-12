La Fondazione Severino nasce da un’idea di Paola Severino, che in questo modo ha voluto mettere la sua esperienza al servizio di soggetti svantaggiati.



In particolare, i progetti realizzati o in fase di elaborazione mirano a sviluppare percorsi di formazione e di reinserimento sociale e lavorativo per persone detenute ed ex detenute, alle quali viene offerta anche assistenza legale pro bono per rendere effettivo il diritto alla difesa dell’imputato, fondamentale in uno stato di diritto.



La Fondazione Severino promuove inoltre il merito, sostenendo in varie forme le studentesse e gli …

studenti più capaci e motivati.

