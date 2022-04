"China plays both sides" - politico,eu - 19 apr 2022 --- "Mapping China’s rise in the Western Balkans" - ecfr,eu - marzo 2022.



Puntata di "Rassegna di geopolitica. Come cresce la sfera di influenza della Cina nei Balcani" di giovedì 21 aprile 2022 , condotta da Lorenzo Rendi .



Tra gli argomenti discussi: Armi, Asia, Balcani, Cina, Commercio, Debito Pubblico, Democrazia, Difesa, Digitale, Diritti Umani, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Euro, Europa, Geopolitica, Globalizzazione, Guerra, Immigrazione, Industria, Infrastrutture, Integrazione, Lavoro, Mercato, Montenegro, Politica, Putin, …

Rassegna Stampa, Riforme, Russia, Sanzioni, Serbia, Sicurezza, Ucraina, Unione Europea, Usa, Xi Jinping.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 8 minuti.

leggi tutto

riduci