Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato

Audizione, in videoconferenza, sul ddl n. 2189 (Istituzione dell'Agenzia autonoma per l'ippica e disposizioni per la riforma del settore) di rappresentanti: Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore (ANACT), Associazione Ippica Nuova, Comitato Ippico Guidatori Allenatori (CIGA), Federazione Nazionale Amatori Trotto (FEDERNAT), Organismo Ippico Italiano, Sindacato Italiano Allenatori Guidatori (SIAG), Sindacato Nazionale Allevatori Proprietari Trotto (SNAPT), Unione Proprietari Trotto (UPT)