Il supplemento di questa settimana propone una rassegna di articoli e analisi: le conseguenze nei Balcani della guerra in Ucraina, la necessità di rilanciare il processo di integrazione europea della regione e l'allargamento dell'UE, i rischi di secessione della Republika Srspka in Bosnia, le recenti elezioni in Serbia e quelle del 24 aprile in Slovenia.



Puntata di "Passaggio a Sud Est - supplemento del giovedì" di giovedì 21 aprile 2022 condotta da Roberto Spagnoli .



Tra gli argomenti discussi: Accordi Internazionali, Albania, Balcani, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Destra, Elezioni, Est, …

Esteri, Europa, Geopolitica, Guerra, Integrazione, Italia, Jugoslavia, Macedonia, Montenegro, Partiti, Politica, Putin, Riforme, Russia, Secessione, Serbia, Slovenia, Ucraina, Unione Europea, Vucic.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.

leggi tutto

riduci