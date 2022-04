Verso un'Unione per la difesa

Introduce e modera: Francesco Bei (Vice Direttore di La Repubblica).



Interventi di apertura: Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa (in collegamento) Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri (in collegamento), Enrico Letta (deputato, Segretario del Partito Democratico), Antonio Tajani (parlamentare europeo, Presidente di AFCO, coordinatore di Forza Italia), Emma Bonino (Senatrice, già Ministro degli Affari Esteri e Commissario europeo - in collegamento), Claudio Graziano (Presidente del Comitato Militare dell'Unione europea), Alessandro Profumo (AD di Leonardo), Giuseppe Bono (AD di Fincantieri), …

Guido Crosetto (Presidente AIAD - Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza), Marta Dassù (Direttore di Aspenia, componente del Comitato scientifico sul futuro dell’Europa).



L'evento è organizzato dall’Ufficio in Italia del Parlamento europeo in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

