Terza edizione della Conferenza sull'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16, organizzata dal Governo italiano con il Dipartimento delle Nazione Unite per gli Affari Economici e Sociali (UN DESA) e l'Organizzazione Internazionale per il Diritto allo Sviluppo (IDLO), in programma il 21 e 22 aprile 2022.



Convegno "Verso una governance incentrata sulle persone in un mondo post-pandemico (prima giornata)", registrato a Roma giovedì 21 aprile 2022 alle ore 14:00.



L'evento è stato organizzato da Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Presidenza del Consiglio dei …

Ministri.



Sono intervenuti: Marina Sereni (viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Partito Democratico), Abdulla Shahid (presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite), Collen Vixen Kelapile (presidente del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite), Amina J. Mohammed (vice Segretaria Generale delle Nazioni Unite), Maria Francesca Spatolisano (assistente del Segretario generale ONU per la coordinazione politica e gli affari intra-agenzia), Jan Beagle (direttrice Generale dell’IDLO), Marina Sereni (viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Ilaria Bottigliero (direttore per la ricerca e apprendimento presso l'IDLO), Leyman Gbowee (pacifista e attivista per i diritti delle donne), Cindy MacCain (ambasciatrice dell'ONU per gli USA a Roma), Manuela Del Re (rappresentante speciale ONU per il Sael), Lynrose Genon (attivista), Helder Da Costa, Hassan Gamal, Elizabeth Spehar (vice segretario generale per le Nazioni Unite), Diego Garcia Sayan (special Rapporteur on the Independence of judges and lawyers), Geraldine Fraser Moleketi, Lily Fati Soale, Juan Pablo Guerrero, Giuseppe Busia (presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)), Sarah Lister, Lawrence Gostin, Gabriela Ramos, John Romano, Thomas Selter, Peter Van Sluijs, Jyotsna Mohan Jyotsna, Rita Lopidia Martin, Margaret Mekwuye, Haji Hibo Yassin.



Tra gli argomenti discussi: Africa, Ambiente, Amministrazione, Anac, Clima, Comunicazione, Cooperazione, Corruzione, Democrazia, Donna, Draghi, Emergenza, Epidemie, Esteri, Fame Nel Mondo, Fao, Finanziamenti, Fisco, Governo, Informazione, Integrazione, Istituzioni, Istruzione, Italia, Ministeri, Nigeria, Oms, Onu, Pace, Politica, Poverta', Prevenzione, Privato, Reddito, Salute, Sanita', Scuola, Servizi Pubblici, Sessualita', Sicurezza, Societa', Stato, Sviluppo, Telematica, Unione Europea, Vaccinazioni.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 56 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci