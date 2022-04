Conferenza sull'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16 organizzata dal Governo italiano con il Dipartimento delle Nazione Unite per gli Affari Economici e Sociali (UN DESA) e l’Organizzazione Internazionale per il Diritto allo Sviluppo (IDLO), in programma il 21 e 22 aprile 2022.



Convegno "Verso una governance incentrata sulle persone in un mondo post-pandemico (seconda ed ultima giornata)", registrato a Roma venerdì 22 aprile 2022 alle ore 14:00.



L'evento è stato organizzato da Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Sono

intervenuti: Tatyana Teplova (head of Division, Policy Coherence for SDGs, and Senior Justice Counsellor, OECD), Aidan Eyakuze (director of Twaweza East Africa and Civil Society Co-Chair of the Open Government Partnership), Maria Chiara Malaguti (presidente dell'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato), Yamide Dagnet (drirector of Climate Justice), Cecilia Ruthstrom-Ruin (ambassador for Human Rights, Democracy and the Rule of Law, Ministry of Foreign Affairs, Sweden), Heiab Omaish (head of the Executive Office of the Secretary-General’s Rule of Law Unit), Giovanni Tartaglia Polcini (consigliere giuridico del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale), Antonia Marie De Meo (director, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)), Massimo Tommasoli, Luca Maestripieri (direttore dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo), Sarah Hendriks (director, Policy, Programme and Intergovernmental Division, UN Women), Gilian Triggs (assistant High Commissioner for Protection, UNHCR), Fabrizio Petri (presidente del Comitato Interministeriale sui Diritti Umani del Ministero degli Affari Esteri), Oliver De Schutter (united Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights), Haji Hibo Yassin, Isabel Ortiz (director, Global Social Justice Program, Initiative for Policy Dialogue, Columbia University), Emmanuel Ametepey (founder and executive director Youth Advocates Ghana), Mandeep Tiwana (chief Programmes Officer, Head of the New York office, CIVICUS), Ilaria Bottigliero (direttore per la ricerca e apprendimento all' IDLO), Maria Francesca Spatolisano (assistente del Segretario generale ONU per la coordinazione politica e gli affari intra-agenzia), Fabio Cassese (director of Italian International Cooperation at the Ministry of Foreign Affairs), Jan Beagle (direttrice Generale dell’IDLO).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Accordo Di Glasgow (cop26), Ambiente, Asia, Clima, Democrazia, Digitale, Diritto, Discriminazione, Donna, Draghi, Economia, Emergenza, Energia, Epidemie, Esteri, Giovani, Giustizia, Glasgow, Governo, Guerra, Infrastrutture, Istituzioni, Italia, Lavoro, Ministeri, Ocse, Onu, Prevenzione, Russia, Salario, Salute, Sanita', Sicurezza, Societa', Stato, Sviluppo, Tecnologia, Ucraina, Vaccinazioni, Violenza.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 44 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

