Notiziario del mattino

Collegamento con David Carretta da Bruxelles sull'incontro a Kiev del presidente del Consiglio europeo Charles Michel con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky; collegamento con Mariano Giustino da Ankara sulla telefonata tra i ministri degli esteri di Russia e Turchia e sulle dichiarazioni del ministro turco Cavusoglu sulla volontà di alcuni paesi della NATO di far continuare la crisi in Ucraina; sintesi dell'intervista di Palazzolo a Eugenio Saitta, di Reanda a Gabriella Giammanco e Fabiano Amati sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e sel numero dei quesiti dei referendum sulla …

giustizia; sintesi delle interviste di Palazzolo a Emma Bonino e di Pagliarulo a Piervirgilio Dastoli sulla proposta di Letta di una confederazione europea degli attuali 27 più tutti quei paesi in attesa come l'Ucraina; sintesi delle interviste di Palazzolo a Federico Mollicone e Gennaro Migliore sul cosiddetto "Russiagate" sull'incontro tra il segretario alla giustizia americano Barr e il capo del DIS Roberto Vecchione per le indagini del presidente Trump sul complotto del 2016 per non farlo eleggere; sintesi dell'intervista di Lembo a Fabio Martini sulla Festa della Liberazione di 25 aprile.

