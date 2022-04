America sociale - Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

L'Amministrazione Biden e la guerra russa all'Ucraina.



Biden ha deciso l'invio un nuovo pacchetto di aiuti militari: dopo i droni-kamikaze e gli elicotteri, arriveranno missili a lunga gittata e sistemi anti-aereo.



Il Paese è unito a sostegno dell'Ucraina, il Congresso vota in modo bipartisan.



Ma la popolarità di Biden continua ad essere bassa e il suo team è preoccupato: l'appuntamento delle elezioni di midterm si avvicina e Biden dovrebbe tornare a focalizzarsi anche sul fronte della politica interna.



A novembre i repubblicani potrebbero riconquistare non solo il Senato, ma anche la …

Camera.



Su cosa punta il Gop in vista delle elezioni di midterm? Un peso sempre maggiore stanno acquisendo i temi della 'culture war': limiti sempre più ampi al diritto di aborto negli Stati a guida repubblicana (l'ultimo caso è quello dell'Oklahoma, che punisce con il carcere fino a 10 anni l'interruzione di gravidanza), attacchi ai diritti della comunità Lgbt (in Florida il governatore De Santis ha varato la legge detta 'don't say gay' perché impedisce che di questi temi si parli a scuola), contestazione della 'critical race theory' (lo stesso De Santis ha messo al bando 54 libri di matematica alle elementari), ostilità verso le norme che permettono il cambio di sesso e le politiche a sostegno dei transgender (in Alabama fino a 10 anni di carcere per medici e infermieri che permettano trattamenti sanitari per il cambio di sesso).



Il Governatore della Florida De Santis, che pare voglia presentarsi alle presidenziali, è giunto ad ingaggiare una guerra con la Disney, tradizionale finanziatrice del Gop, che ha osato criticare la sua legge 'dont'say gay': De Santis intende smantellare la legislazione di favore di cui gode l'azienda ad Orlando, le regole in vigore in materia di lavoro nel territorio del parco, gli sconti fiscali.

