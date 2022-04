Convegno "Un 25 aprile anche per l'Ucraina (sessione mattutina)", registrato a Roma lunedì 25 aprile 2022 alle 10:30.



L'evento è stato organizzato da Radicali Italiani.



Sono intervenuti: Igor Boni (presidente di Radicali Italiani), Silvia Castaldi (giornalista), Marco Perduca (senatore Radicale della XVI legislatura), Carmelo Palma (direttore responsabile della rivista Strade), Nikolay Khramov (attivista radicale russo), Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia), Silvja Manzi (già segretaria di Radicali Italiani), Antonio Stango (presidente della Federazione Italiana …

Diritti Umani (FIDU)), Olga Tokariuk (giornalista), Anna Zafesova (giornalista), Mauro Voerzio (responsabile di StopFake Italia), Oles Horodetskyy (presidente dell’Associazione Cristiana degli ucraini in Italia), Cristiano Tinazzi (giornalista, inviato de Il Messaggero in Donbass), Nataliya Kudryk (giornalista ucraina, corrispondente in Italia per Radio Free Europe/Radio Liberty), Tania Smith (attivista bielorussa).



Tra gli argomenti discussi: Bielorussia, Cecenia, Commissione Ue, Comunicazione, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto, Est, Esteri, Europa, Georgia, Giornali, Giornalismo, Giornalisti, Guerra, Informazione, Mosca, Nato, Onu, Partito Radicale, Partito Radicale Nonviolento, Polonia, Propaganda, Putin, Radicali Italiani, Russia, Russo, Sanzioni, Storia, Turchia, Ucraina, Unione Europea, Violenza, Zelenskij.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 57 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

