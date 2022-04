La via della pace. Incontro di riflessione e proposta

Intervengono: Stefania Proietti (Sindaco di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia), fra Marco Moroni (Custode del Sacro Convento di San Francesco d'Assisi), Marco Tarquinio (Direttore di Avvenire), Cecilia Strada (Responsabile comunicazione ResQ), Cardinale Matteo Maria Zuppi (Arcivescovo Metropolita di Bologna), Dacia Maraini (scrittrice), Marco Pedroni (Presidente di Coop Italia), Giuseppe Giulietti (Presidente FNSI, fondatore Articolo 21), Bianca Pomeranzi (già membro del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne (Cedaw), Andrea De …

Domenico (Vicedirettore dell'ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite in Palestina, Ocha), p.



Renato Kizito Sesana (Fondatore Comunità di Koinonia, Nairobi), Laura Nota (Direttrice del Laboratorio di ricerca e intervento per l'orientamento alle scelte dell'Università di Padova), Marco Mascia (Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca", Università di Padova), fra Giulio Cesareo (Responsabile dell'Ufficio Comunicazione del Sacro Convento di San Francesco d'Assisi).



Con la partecipazione di Erica Boschiero, cantautrice.



Introduce e coordina: Flavio Lotti, Coordinatore del Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi.

leggi tutto

riduci