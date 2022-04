Il 25 aprile e la guerra russa all'Ucraina. Intervista a Luca Aniasi

La Federazione Italiana Associazioni Partigiane per la prima volta non parteciperà alle manifestazioni del 25 aprile a Porta San Paolo, ma prenderà parte a quella di Milano, dove interverrà un'eponente della comunità ucraina.



Le divergenze con l'Anpi sulla guerra in Ucraina: diversità di vedute sulle cause del conflitto e sulle risposte che la comunità internazionale può dare.



Invocare la pace non ha senso, se ci si nasconde dietro un'ambigua neutralità o ci si proclama equidistanti: imprescindibile è la distinzione tra aggressore e aggredito.



E ad aggredire è la Russia, un regime …

illiberale e plutocratico che non può consentire l'esistenza di democrazie ai suoi confini.



L'aspirazione all'Europa dell'Ucraina.



Pretestuose le accuse di accerchiamento alla Nato: si tratta, come ha sottolineato anche il Presidente Mattarella, di un riflesso imperialista e colonialista.

