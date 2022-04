Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale

Sommario della puntata.



Le accuse del Kosovo a Belgrado di fare gli interessi di Mosca e destabilizzare la regione.



Le aggressioni alla polizia kosovara nel nord del paese a maggioranza serba.



La seduta del Consiglio di sicurezza Onu, le dichiarazioni del ministro degli Esteri serbo e della capo missione Unmik e le accuse della reappresentante russa a Pristina di spingere per l'adesione alla Nato e voler una base Usa in Kosovo.



I rapporti della Serbia di Vucic con la Russia di Putin.



La visita di una delegazione di senatori Usa a Belgrado.



Il rapporto sulla Serbia all'esame del Parlamento …

Europeo.



Il nuovo irrigidimento delle relazioni della Macedonia del Nord con la Bulgaria che manitene il veto sull'apertura dei negoziati di adesione all'Ue.



L'accordo raggiunto in Montenegro per la possibile formazione del nuovo governo.



Iniziata in Albania la corsa per la presidenza della repubblica.

