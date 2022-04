"China's Xi proposes 'global security initiative', without giving details" - reuters - 21 apr 2022 --- "Aiming for Global Peace, and why not" - Chinaeconomicreview, com - 22 apr 2022.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Il presidente Xi Jinping lancia la 'Iniziativa di sicurezza globale’" di domenica 24 aprile 2022 condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cina, Commercio, Democrazia, Difesa, Diritti Umani, Economia, Emergenza, Epidemie, Esteri, Fisco, Geopolitica, Globalizzazione, Guerra, Industria, Integrazione, Lavoro, Mercato, Onu, Pace, Riforme, Russia, …

Salute, Sicurezza, Storia, Sviluppo, Unione Europea, Usa.

leggi tutto

riduci