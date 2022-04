"Spy committee" - politico,eu - 19 apr 2022 --- "France launches investigation into Pegasus spying allegations" - euractiv,com - 22 lug 2021 --- "How a Saudi woman's iPhone revealed hacking around the world" - reuters - 18 feb 2022 --- "'How Democracies Spy on Their Citizens' - ' The Surveillance States'" - New yorker - 18 apr 2022.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Al via la commissione di indagine su 'Pegasus' al Parlamento UE" di lunedì 25 aprile 2022 , condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Democrazia, Difesa, Digitale, Diritti Umani, Economia, Emergenza, …

Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Industria, Mercato, Privacy, Riforme, Sicurezza, Tecnologia, Unione Europea, Usa.

leggi tutto

riduci