La nota antiproibizionista

Il 1 aprile la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge per la legalizzazione della cannabis a livello federale.Ora spetta al Senato portare a compimento il percorso di riforma.



Secondo vari sondaggi la maggioranza degli americani è favorevole alla legalizzazione e diversi studi indicano che negli Stati che l'hanno approvata essa funziona.



In Italia invece continua a prevalere la logica divieto-repressione-punizione senza alcun serio dibattito pubblico.



Sulle droghe, come sulla scelte di fine vita, come sulla gestazione per altri.



La nostra repubblica è nata …

dalla Resistenza grazie a coloro che si opposero al nazifascismo.



Oggi dobbiamo resistere e lottare per affermare e difendere la nostra libertà come persone e come cittadini.

leggi tutto

riduci