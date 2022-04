Notiziario del mattino

Sintesi degli interventi di Maurizio Turco, Giulio Terzi di Sant'Agata, Irene Testa ed Emma Bonino alle manifestazioni organizzate dal Partito Radicale per la Festa della Liberazione di 25 aprile in piazza Barberini e in piazza Santi Apostoli a Roma; collegamento con David Carretta da Bruxelles sul presidente Mattarella che domani parlerà all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, sulla guerra in Ucraina e sulla vittoria di Emmanuel Macron in Francia; collegamento con Mariano Giustino da Ankara sul ruolo di mediazione della Turchia nella guerra in Ucraina e sulla sentenza ad ergastolo …

del filantropo ed attivista turco Osman Kavala con le dichiarazioni del parlamentare Garo Paylan; sintesi dell'intervista di Roberto Spagnoli ad Assunta Almirante del 20 maggio 2016; rubrica "Adapt - la pillola" a cura di Valeria Manieri con Francesco Nespoli.

